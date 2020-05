Påbud om munnbind for alle spanjoler over fem år

Spania skjerper reglene for bruk av munnbind. Nå må alle over fem år bruke munnbind på offentlige steder der det ikke går an å holde minst to meters avstand.

Det har den spanske regjeringen vedtatt onsdag, og påbudet gjelder fra torsdag. Det er imidlertid ikke opplyst hva straffen blir for dem som ikke overholder påbudet. Det er allerede påbudt å bruke munnbind på offentlig transport. Men i dekretet fra regjeringen står det at påbudet utvides til å gjelde på gaten, på åpne plasser og på lukkede offentlige steder, steder der det ikke er mulig å holde en sikker avstand på to meter. Med sine nærmere 28.000 dødsfall er Spania et av de hardest koronarammede landene i verden. (©NTB)