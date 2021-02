Pakistan får vaksine i gave fra Kina

Kina gir en halv million vaksinedoser i gave til Pakistan, som skal startet sitt vaksineringsprogram denne uken.

Et militærfly med vaksine fra kinesiske Sinopharm landet i Pakistan mandag. Kina opplyser at lasten er en gave til nabolandet, som også er en politisk alliert for Beijing.

Tallet på koronarelaterte dødsfall har falt markant i Pakistan, og titusener av elever og studenter er på vei tilbake til klasserommene etter måneder med fjernundervisning.

Pakistan har også sikret seg 17 millioner doser av AstraZenecas vaksine, opplyser helsedepartementet. Helsearbeidere står først i vaksinekøen, og minst 400.000 av dem har registrert seg så langt.

Over en halv million mennesker har fått på vist smitte i Pakistan, og over 11.000 har dødd i forbindelse med pandemien.

(©NTB)

