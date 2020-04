Pakistan frykter smittespredning etter religiøst massemøte

Sosial distansering er ikke enkelt i tett befolkede byer. Her står regjeringsansatte i Peshawar i Pakistan i kø for å motta lønn. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Pakistanske myndigheter forsøker å spore opp deltakerne på et religiøst massemøte i mars, av frykt for at de nå sprer koronasmitte.

Rundt 100.000 mennesker deltok under massemøtet til den sunnimuslimske Tablighi Jamaat-bevegelsen i Lahore i midten av mars. Massemønstringen fant sted til tross for myndighetenes advarsler og protester, og over 150 deltakere har i ettertid testet positivt for koronaviruset. Minst to er døde. To palestinere som var i Lahore, fikk påvist koronasmitte etter å ha returnert til Gazastripen, og pakistanske myndigheter forsøker nå å spore opp flest mulig av dem som var til stede under møtet. 2.500 av dem, blant dem 1.500 utlendinger, er satt i karantene i Lahore, mens andre for lengst har forlatt både byen og landet. Frykten er at de nå sprer smitte. – Myndighetene i alle landets distrikter forsøker nå å finne dem som deltok, sier en tjenestemann i Lahore. Tablighi Jamaat-bevegelsen, som har tilhengere over store deler av Asia, samt i land som Nigeria, har skaffet deltakerlister, og bare i Punjab-provinsen i Pakistan er 7.000 sporet opp og satt i karantene. (©NTB)

