Pakistan innstiller handelen med India

Pakistan har besluttet å nedgradere de diplomatiske forbindelsene til India og innstiller handelen i protest mot nabolandets nye Kashmir-politikk.

Indias hindunasjonalistiske regjering fjernet denne uka Kashmirs spesielle status i grunnloven, noe som innebærer at regionen ikke lenger får vedta sine egne lover. Den omstridte regionen, der flertallet av innbyggerne er muslimer, skal i stedet omgjøres til et føderalt administrert indisk territorium.

Pakistans statsminister Imran Khan har bedt verdensledere gripe inn og sagt at han vil ta i bruk alle midler for å hindre India i å frata regionen delvis selvstyre, som den har hatt i 70 år. Pakistans mektige regjeringshær kunngjorde tirsdag at den vil gjøre alt for å beskytte Kashmirs befolkning.

India har sendt titusener av soldater til Kashmir. Siden mandag har området vært ilagt et strengt portforbud, og væpnede soldater patruljerer delstatens sommerhovedstad Srinagar.

India og Pakistan har siden landene ble selvstendige i 1947 utkjempet tre kriger om Kashmir, som begge land gjør krav på.

India, der 80 prosent av befolkningen er hinduer, kontrollerer to tredeler av Kashmir, der det i alt bor over 11 millioner mennesker. Både i den indiske og pakistanske delen er et stort flertall av innbyggerne muslimer.

De siste 30 årene har det pågått et opprør i den indiskstyrte delen, som har kostet rundt 50.000 mennesker livet. India har anklaget Pakistan for å støtte opprøret og drive leirer der opprørerne trenes opp.

En FN-resolusjon fra 1948 fastslår at det skal holdes en folkeavstemning om Kashmirs fremtid, men India har i alle år motsatt seg dette.

(©NTB)