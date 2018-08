Pakistan løslater indiske fanger i forbindelse med nasjonaldagen

Pakistan vil løslate 30 indiske fanger som en humanitær gest mot nabolandet i forbindelse med den pakistanske uavhengighetsdagen 14. august.

Kunngjøringen kom mandag, samtidig som det hersket en spent ro ved grensen mellom de to landene.

Minst 27 av fangene som skulle løslates i løpet av mandagen, er fiskere, opplyser utenriksdepartementet i Islamabad. Departementet melder også at det håper at India vil svare på gesten med et lignende tiltak.

I forrige uke løslot indiske myndigheter 14 pakistanske fiskere som en gest til Pakistan.

India og Pakistan har i årevis ligget i en bitter grensekonflikt om Kashmir, som er delt mellom de to landene. De fleste innbyggerne i den indiske delen av Kashmir er muslimer, og opprørere har i årevis kjempet for en løsrivelse fra India.

De to landene har ofte pågrepet personer fra nabolandet som ved en feiltakelse har krysset grensen mellom de to landene. De aller fleste har vært fattige fiskere, og noen av dem har blitt sittende innesperret i årevis under svært kummerlige forhold.

Pakistan ble etablert som en uavhengig stat 14. august 1947. Onsdag feirer landet 71 årsdag. Dagen etter er det klart for Indias nasjonaldag.

Pakistan og India har siden uavhengighet fra den britiske kolonimakten kjempet tre kriger og vært på randen av en fjerde.

