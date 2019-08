Pakistan vil bruke alle midler i Kashmir-konflikten

Pakistans statsminister Imran Khan ber verdens ledere komme på banen og legge press på India, som vil frata den omstridte Kashmir-regionen selvstyret.

Pakistan kommer ifølge Khan til å ta i bruk alle midler for å hindre India fra å gjennomføre det varslede tiltaket, som ifølge ham er et klart brudd på flere resolusjoner vedtatt i FNs sikkerhetsråd.

Under en tale i den pakistanske nasjonalforsamlingen opplyste Khan at Pakistan vil bringe saken inn for FN og Den internasjonale straffedomstolen i Haag, i et forsøk på å tvinge India til retrett.

En endring av Kashmirs status kan ifølge Khan føre til økt spenning mellom Pakistan og India og i ytterste fall resultere i en væpnet konflikt mellom de to atommaktene.

– Ingen vil i så fall gå seirende ut, sier han.

Alle midler

Pakistans mektige regjeringshær kunngjorde tirsdag at den vil gjøre alt for å beskytte Kashmirs befolkning.

– Vi er beredt og kommer til å ta alle midler i bruk, sa en talsmann, general Qamar Javed Bajwa.

India og Pakistan har siden de ble selvstendige i 1947 utkjempet tre kriger om Kashmir, som begge land gjør krav på.

Muslimsk flertall

India, der 80 prosent av befolkningen er hinduer, kontrollerer to tredeler av Kashmir, der det i alt bor over 11 millioner mennesker. Både i den indiske og pakistanske delen er et stort flertall av innbyggerne muslimer.

De siste 30 årene har det pågått et opprør i den indiskstyrte delen, som har kostet rundt 50.000 mennesker livet. India har anklaget Pakistan for å støtte opprøret og drive leirer der opprørerne trenes opp.

En FN-resolusjon fra 1948 fastslår at det skal holdes en folkeavstemning om Kashmirs fremtid, men India har i alle år motsatt seg dette.

(©NTB)