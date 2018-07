Pakistans regjeringsparti stempler valget som en farse

Regjeringspartiet PMLN kaller valget i Pakistan for en farse etter at lokale medier meldte at den tidligere cricketstjernen Imran Khans parti har tatt ledelsen.

Mens stemmene fra onsdagens valg fortsatt telles, hevder tidligere statsminister Nawaz Sharifs parti PMLN at det har foregått valgfusk.

– Valget er en farse, og vi kommer muligens ikke til å godta det, sier Sharifs talsperson Maryam Aurangzeb.

Pakistanske mediers har gjengitt uoffisielle, foreløpige resultater. Valgkommisjonen har ennå ikke publisert noen resultater.

– Tellingen er blitt utført bak lukkede dører og våre valgfunksjonærer er fjernet, sier Aurangzeb.

Valgkommisjonen avviser blankt beskyldningene om at sikkerhetsstyrker har tatt kontroll over valglokalene.

