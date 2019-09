Pakistans statsminister anklager India for å planlegge blodbad

Pakistans statsminister Imran Khan fordømmer Indias opptreden i Kashmir og advarer om at et blodbad kan komme til å utspille seg i regionen.

Fra talerstolen i FNs hovedforsamling advarte Khan dessuten om konsekvenser «når et atomvæpnet land kjemper til siste slutt». Khan la ikke skjul på at Indias handlinger i Kashmir kan føre til krig mellom de to atommaktene.

Indias hindunasjonalistiske regjering fratok 5. august selvstyret til befolkningen i den indiskstyrte delen av Kashmir-regionen. Samtidig ble det innført et strengt portforbud, og titusenvis av indiske soldater er sendt til området.

I New York fredag hevdet Khan at når portforbudet heves, kommer soldatene til å gå løs på befolkningen i Kashmir.

– Det kommer til å bli et blodbad, hevdet den pakistanske statsministeren.

Indias statsminister Narendra Modi nevnte ikke Kashmir da han talte i FNs hovedforsamling like før. I stedet fordømte han terrorisme.

