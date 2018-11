Pakistansk minister mener Twitter beskytter konto som oppfordret til voldelige blasfemi-protester

Pakistans menneskerettsminister sier Twitter nekter å stenge en konto som oppfordret til voldelige protester etter at en blasfemidømt kvinne ble frikjent.

Shireen Mazari, som er landets minister for menneskerettigheter sier at myndighetene har bedt Twitter om å stenge kontoen til Khadim Rizvi, som er leder for islamistgruppen Tehreek-Labbaik Pakistan (TLP).

Søndag tvitret hun at Twitter har avslått formaningen.

Rizvi brukte mikrobloggtjenesten til å formidle beskjeder og instruksjoner under de voldelige protestene som oppsto etter at landets høyesterett på onsdag frikjente den kristne kvinnen Asia Bibi, som i 2010 ble dømt til døden på bakgrunn av anklager om blasfemi.

Frikjennelsen vekket skarpe reaksjoner i Pakistan, der blasfemi er et svært betent tema. De som blir anklaget står i fare for å bli lynsjet eller drept, selv uten håndfaste bevis. Anklagede ofre er tidligere blitt skutt, brent eller slått i hjel.

TLP avbrøt sine protester etter at myndighetene sa de ikke ville motsette seg en anke av høyesterettsavgjørelsen, og Bibi har også blitt ilagt utreiseforbud.

Menneskerettighetsminister Mazari sier at hun er uenig med myndighetenes kompromiss med gruppen, og tvitret at dette samarbeidet sender et «farlig» budskap til lignende grupper.

BBC rapporterer at Bibis mann i en videomelding sier han håper at de skal få asyl i Storbritannia eller Canada.

(©NTB)

Mest sett siste uken