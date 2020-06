Pakistanske flygere mistenkes for eksamensjuks

Pakistan International Airlines har satt 150 flygere på bakken fordi de er mistenkt for å ha latt andre avlegge eksamen for seg.

En talsmann for det statseide flyselskapet sier at avgjørelsen kommer i kjølvannet av etterforskningen av flystyrten i Karachi i mai. 97 mennesker mistet livet etter at passasjerflyet styrtet midt i et boligområde.

En foreløpig granskningsrapport konkluderer med at ulykken skyldtes menneskelig svikt, både hos flyger og flygeleder.

Ifølge Pakistans luftfartsminister diskuterte flygerne koronapandemien mens de forsøkte å lande flyet. De hadde koblet ut flyets autopilot.

(©NTB)