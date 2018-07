Pakistanske velgere har begynt å stemme

Det dannet seg lange køer utenfor valglokalene i Pakistan etter at de åpnet onsdag morgen.

Valglokalene åpnet klokka 8 lokal tid og vil holde åpent til klokka 18 (klokka 15 norsk tid), opplyser talsmann for den nasjonale valgkommisjonen, Altaf Khan.

I en rekke byer viser TV-sendinger at det har dannet seg lange køer utenfor valglokalene.

Over 11 millioner mennesker er registrert som velgere, og de har drøyt 11.000 kandidater å velge mellom når de skal velge representanter til både nasjonalforsamlingen og provinsforsamlinger.

Myndighetene har utkommandert over 800.000 soldater og politifolk for å holde vakt ved de over 85.000 valglokalene.

Under valgkampen har rundt 180 personer, deriblant tre kandidater, blitt drept i angrep som ytterliggående islamister antas å stå bak.

Både IS og pakistansk Taliban har truet med angrep på valgdagen.

Onsdag ble det meldt om skyting mellom tilhengere av to ulike partier i en landsby ved byen Sawabi nordvest i landet. Én person ble drept og to såret, opplyser politiet.

Tilhengere av partiet Tehreek-e-ISAF, som ledes av den tidligere cricketstjernen Imran Khan, skal ha vært innblandet i episoden. Ifølge politiet var de andre involverte tilhengere av Awami nasjonale parti, som er sekulært og ofte er blitt utsatt for Taliban-angrep.

(©NTB)

Mest sett siste uken