En pakke eksploderte i Stockholm tirsdag, men det er foreløpig ikke kjent om noen er skadd. Politiet har sperret av området og bombeteknikere er på vei.

Ifølge Aftonbladet lå pakken i en bil som sto langs en vei i bydelen Gärdet.

– I forbindelse med at to personer hentet ut en slags pakke, så har pakken eksplodert, sier pressevakt Anna Westberg ved Stockholmspolitiet til nyhetsbyrået TT.

Westberg sier det ikke er klart om de to personene har fått skader som følge av eksplosjonen, men at det så langt ikke har kommet meldinger om at noen er alvorlig skadd.

Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent, men bombeteknikere er på vei for å undersøke gjenstanden.

