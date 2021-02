Palestina kan begynne koronavaksineringen om to uker

Om to uker kan koronavaksineringen av palestinere på Vestbredden og Gazastripen begynne, opplyser palestinerenes statsminister Mohammad Shtayyeh.

Under det ukentlige regjeringenmøte mandag sa Shtayyeh at palestinerne kommer til å motta 50.000 doser fra ulike kilder, de fleste via den internasjonale vaksinedistributøren Covax.

Israelske medier har meldt at Israel sendte 2.000 vaksinedoser til Ramallah på den okkuperte Vestbredden mandag, men dette er ikke bekreftet av palestinske myndigheter.

Dagen før meldte en talsvinne for Israels forsvarsminister Benny Gantz at Israel ville overføre 5.000 vaksiner til den palestinske selvstyremyndigheten. De er tiltenkt helsepersonell som står i første linje i behandlingen av koronapasienter.

Enkelte palestinske kritikere har bedt selvstyremyndigheten om ikke å akspetere vaksinene fordi de mener at Israel kun har tatt avgjørelsen på grunn av internasjonalt press.

Det blir nå registrert rundt 200 koronatilfeller på Vestbredden hver dag, noe som er en liten nedgang fra tidligere tall.Til sammen er det oppdaget 40 tilfeller av det nye muterte viruset.

De siste ukene har både FN og menneskerettsgrupper trappet opp presset for å få landet til å sikre at vaksiner også blir tilgjengelige på Vestbredden og Gazastripen, der det bor rundt 4,8 millioner palestinere.

De har vist til at Israel som okkupasjonsmakt ifølge folkeretten har ansvar for dette.

(©NTB)

