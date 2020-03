Palestina rapporterer første koronadødsfall

En kvinne i 60-årene ble det første bekreftede dødsofferet for covid-19 på den israelskokkuperte Vestbredden, ifølge palestinske selvstyremyndigheter.

– Kvinnen fikk symptomer og ble siden lagt inn på sykehus, sier talsperson Ibrahim Melhem til nyhetsbyrået Reuters onsdag kveld.

Kvinnen døde etter å ha blitt smittet av sin sønn, som fikk viruset på jobb i Israel, opplyser palestinske myndigheter til nyhetsbyrået AP. Kvinnen kom fra den palestinske landsbyen Bidu nord for Jerusalem

Det er 62 påviste tilfeller av koronasmitte blant palestinere på Vestbredden, samt 2 på Gazastripen.

Over 2.300 israelere har testet positivt for viruset. Fem eldre israelere som også led av andre sykdommer, er døde.

De palestinske myndighetene som styrer deler av den okkuperte Vestbredden, har gitt ordre om full stenging og lagt ned reiseforbud mellom byer, småbyer og landsbyer.

Tirsdag kveld ga de også ordre om at alle palestinske arbeidere i Israel skal vende hjem til Vestbredden. Israel tillot forrige uke rundt 65.000 palestinske arbeidstakere å bo midlertidig i Israel under krisen for å hindre risikoen for smittespredning. Lønningene der er mye høyere enn på Vestbredden og Gazastripen, hvor flere tiår med militært styre har hindret økonomisk utvikling.

En fagforeningsleder sier onsdag at minst 3.000 arbeidere vendte tilbake til Vestbredden, men han forventer at resten vil være hjemme før helga på grunn av koronaspredningen i Israel.

