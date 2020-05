Palestinas president erklærer slutt på avtaler med Israel og USA

Palestinernes president Mahmoud Abbas har oppløst alle avtaler mellom Israel og USA som svar på Israels planlagte annektering av Jordandalen og Vestbredden.

Uttalelsen fra Abbas kom tirsdag ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa.

– Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) og staten Palestina er fra i dag løst fra alle avtaler og enighet med de amerikanske og israelske regjeringene, skal Abbas ha uttalt på et krisemøte.

Uttalelsen kom i forbindelse med Israels planer om å annektere bosetninger på om lag 60 prosent av palestinske Vestbredden, og den strategisk viktige Jordandalen. Planene er i tråd med president Donald Trumps plan for Midtøsten, som palestinerne ikke har deltatt i utarbeidelsen av.

Bruddet vil ifølge Abbas også omfatte etablerte sikkerhetsordninger mellom partene. Abbas har også tidligere truet med å avslutte alle avtaler, men har ennå ikke realisert planene.

Abbas la til at Israel nå må «bære alt ansvar og forpliktelser overfor det internasjonale samfunnet som en okkupasjonsmakt over territoriet til den okkuperte staten Palestina,» ifølge Wafa. Han la til at USA som den israelske okkupasjonsregjeringens viktigste partner også vil stå ansvarlig for undertrykkelsen av det palestinske folket.

(©NTB)