Palestiner dømt til livsvarig for terrorangrep

En israelsk militærdomstol har dømt en palestiner til fire ganger livstid for et terrorangrep og drap på to soldater på den okkuperte Vestbredden.

I desember 2018 åpnet brødrene Assam og Salah Barghouti ild mot en gruppe som sto og ventet på bussen utenfor den israelske bosetningen Ofra på Vestbredden. Sju personer ble såret, og den ene av dem var en gravid kvinne. Hun fødte kort tid etter et barn som døde. Fire dager senere ble Salah drept av israelske soldater. Dagen etter åpnet Assam Barghouti ild mot flere israelske soldater ved den israelske utposten Givat Assaf. To soldater ble drept og to andre ble såret, en soldat og en sivil. Barghouti ble pågrepet i januar 2019 og funnet skyldig i terrorangrepet og drapet på soldatene i november. Onsdag fikk han dommen, som lyder på fire livstidsdommer, hver på 25 år. (©NTB)