Palestiner skutt i hodet av israelske soldater

Israelske soldater har skutt og drept en palestinsk 21-åring og såret ti andre på Gazastripen, opplyser helsedepartementet.

Tusenvis av palestinske demonstranter samlet seg mandag på en strand nord på Gazastripen, der de satte fyr på bildekk og kastet stein mot de israelske soldatene som voktet grensa.

Soldatene svarte med tåregass og skarpe skudd. Ifølge helsemyndighetene på Gazastripen ble en palestinsk 21-åring truffet av et skudd i hodet og drept. Ti andre skal ha blitt såret.

Israelske styrker har drept minst 184 palestinere og såret over 17.000, de aller fleste av dem ubevæpnede demonstranter, siden demonstrasjonene mot israelsk okkupasjon og blokade startet i slutten av mars.

Én israelsk soldat stasjonert ved grensa er på samme tid skutt og drept av en palestiner.

Israel har høstet skarp internasjonal kritikk for maktbruken, men hevder at soldatene må skyte med skarpt for å hindre at demonstranter bryter gjennom gjerdet.

