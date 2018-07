Palestinere drept av egen rakett

To medlemmer av Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP) er drept, angivelig i et forsøk på å avfyre en rakett fra Gazastripen mot Israel.

PFLP bekrefter at de to, 26 år gamle Ayman al-Majjar og 24 år gamle Muhanna Hamuda, tilhørte organisasjonens væpnede ving.

De to ble ifølge PFLP drept «i tjeneste» i en eksplosjon øst for Jabalia søndag. Ifølge innbyggere i området var de i ferd med å avfyre en rakett.

