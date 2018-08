Palestinere mottar tonnevis med post holdt igjen av Israel

Israel har overlevert ti tonn med pakker og brev til palestinere. Forsendelsene er blitt holdt igjen på grensa til den okkuperte Vestbredden i opptil åtte år.

Palestinske postansatte i Jeriko jobber på spreng for å sortere gjennom postlageret som er fylt med alt fra brev og internettbestillinger til medisiner – til og med en rullestol, ifølge nyhetsbyrået AFP. Posten er datert helt tilbake til 2010.

Israelske myndigheter bekrefter at de har godkjent en leveranse på ti tonn med post som har blitt oppbevart i Jordan.

En ansatt ved postlageret, Ramadan Ghazawi, sier han forstår det slik at pakkene har blitt holdt tilbake av sikkerhetsgrunner, mens også på administrative premisser.

Ifølge Ghazawi er brevene og pakkene sendt fra hele verden, og han anslår at det vil ta de ansatte opp til to uker å sortere gjennom alt sammen.

Israels koordinator for aktiviteter i territoriene (COGAT) sier dette er en del av et tillitsbyggende tiltak etter at de to sidene ble enige om en postløsning for rundt et år siden. COGAT sier samtidig at det er ikke er inngått en avtale for framtidige leveranser, men at dette er et engangstilfelle.

