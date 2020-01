Palestinernes president til FN-hovedkvarteret om to uker

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas under en pressekonferanse i Ramallah tirsdag. Foto: Majdi Mohammed / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Palestinas president Mahmoud Abbas vil om to uker besøke FNs hovedkvarter i New York for å forklare Sikkerhetsrådet hvorfor han avviser USAs nye Midtøsten-plan.

