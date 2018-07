Palestinsk dikter dømt til fengsel i Israel

Poeten Dareen Tatour (36) er dømt til fem måneders fengsel i Israel for blant annet terrorstøtte gjennom dikt og andre ytringer på sosiale medier.

Israelsk-palestinske Tatour ble dømt for å ha oppildnet til vold og støtte til terrorister med diktet «Resist, my people, resist them» som hun postet på Facebook og YouTube i 2015. Hun ble pågrepet i oktober samme år.

– Jeg forventet ikke rettferdighet, jeg forventet fengsel. Helt fra begynnelsen har anklagene vært politiske fordi jeg er palestinsk. Det handler om ytringsfrihet, og jeg blir fengslet fordi jeg er palestinsk, sa Tatour da hun fikk dommen ifølge Haaretz.

I videoen hvor hun leser opp diktet, gikk det i bakgrunn bilder hvor palestinere gjorde opprør mot israelske soldater med steiner og brannbomber. Diktopplesninga skjedde samtidig som en rekke enslige palestinere gikk til angrep mot israelske soldater med kniv.

– Innholdet, fremstillingen og forholdene rundt publiseringen skapte en reell mulighet for at det ville bli utført voldelige handlinger eller terrorisme, het det i tiltalen.

Videre i anklagen var det en oversettelse av diktet hvor det heter «Jeg vil ikke vike for den fredfulle løsningen, aldri skal jeg senke flagget, inntil jeg kaster dem ut av mitt land»

Den internasjonale foreningen av journalister, forfattere og andre skribenter, PEN, har forsvart Tatour.

– Hun har blitt dømt for det skribenter gjør hver dag, vi bruker ord fredfullt for å utfordre urettferdighet, har PEN sagt.

I helgen ble to italienere og en palestiner arrestert for å ha malt et stort portrett av den 17 år gamle palestinske aktivisten Ahed Tamimi på muren på den okkuperte Vestbredden. De ble løslatt dagen etter.

