Palestinsk dokumentarfilm forbys i Israel

En israelsk domstol har forbudt visninger av en palestinsk dokumentarfilm om dødelige sammenstøt på den okkuperte Vestbredden.

Dokumentarfilmskaperen Mohammed Bakris film «Jenin, Jenin» handler om sammenstøt i en palestinsk flyktningleir i 2002, der 52 palestinere og 23 israelske soldater mistet livet.

I filmen blir den israelske obersten Nissim Meghnagi anklaget for å ha stjålet fra en eldre palestinsk mann i forbindelse med konflikten. Meghnagi nekter for anklagene og saksøkte Bakri for ærekrenkelser.

Meghnagi vant søksmålet. Domstolen forbød samtidig filmen fra å bli vist i Israel, kommer det fram i rettsdokumenter nyhetsbyrået AFP har sett. Domstolen avgjorde også at Bakri må betale 55.000 dollar, rundt 470.000 kroner, i oppreisning til Meghnagi.

