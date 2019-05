Palestinsk knivstikker drept av israelsk politi i Øst-Jerusalem

En palestinsk 19-åring ble skutt og drept av politiet etter å ha stukket ned to israelere i Jerusalem fredag.

Politiet opplyser at knivstikkingen skjedde ved Damaskusporten, en av hovedinngangene til gamlebyen.

Hendelsen skjedde bare timer før fredagsbønnen i den nærliggende al-Aqsa-moskeen, der titusener er ventet for å be under fasteperioden Ramadan.

Tilstanden for en av de skadde oppgis som kritisk, mens den andre er påført moderate sårskader.

Gamlebyen i Jerusalem blir ofte hjemsøkt av knivoverfall. Som oftest er det snakk om israelere som blir skadd av palestinere.

Søndag skal Israel feire «Jerusalemdagen», da Øst-Jerusalem i 1967-krigen ble okkupert og etter hvert annektert av Israel.

