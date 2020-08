Palestinsk mann pågrepet etter knivdrap

Israelsk politi opplyser at en palestiner er pågrepet, mistenkt for å ha knivstukket og drept en israeler nær Tel Aviv, i det som omtales som et terrorangrep.

Den mistenkte er en 46 år gammel mann fra Nablus, sier politiets talsmann Micky Rosenfeld. – Han knivstakk en israelsk mann før han rømte fra stedet og ble pågrepet. Han var bevæpnet med en kniv. Politiet etterforsker hendelsen som et terrorangrep, sier han. (©NTB)