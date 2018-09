Palestinsk tenåring døde av skader han fikk i august

En palestinsk 16-åring døde lørdag av skadene han fikk under demonstrasjoner på Gazastripen for over en måned siden, ifølge helsemyndighetene.

Talsmann for det Hamas-drevne helsedepartementet, Ashraf al-Qedra, sier Suhaib Abu Kashef døde av skadene sent lørdag.

Han ble skutt av israelske soldater i forbindelse med anti-Israelske protester øst for byen Khan Younis 3. august, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Lørdag døde også en 12 år gammel gutt etter å ha blitt truffet av en hard gjenstand i hodet samme dag. Helsedepartementet i den palestinske enklaven mener han ble skutt av israelske soldater, noe Israel selv bestrider. De hevder han ble truffet av en stein kastet av demonstranter.

Siden 30. mars er minst 178 palestinere skutt og drept. Én israelsk soldat er drept i samme periode.

