Palme-saken: Politiet kan ikke koble noe våpen med kuler på åstedet

Svenske etterforskere har ikke greid å koble noe våpen til de to kulene som ble funnet på åstedet der Olof Palme ble drept.

Under pressekonferansen opplyste Palme-gruppen at det har gått så lang tid at våpenet som ble brukt vil kunne sette andre spor i dag enn det gjorde i 1986.

De vet heller ikke hvor våpenet har vært og hvordan det er blitt brukt i årene etter at Palme ble drept.

Politiet har prøveskutt i alt 788 våpen.

(©NTB)