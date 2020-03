Pandemien har kostet flere liv i USA enn Kina

Pandemien har nå kostet flere livet i USA enn i Kina, melder Reuters. Dødstallet i landet er tirsdag 3.393.

I Kina, der epidemien startet, er det meldt om 3.305 dødsfall.

Koronaviruset har fram til tirsdag kostet 1.550 mennesker livet i New York, opplyser guvernør Andrew Cuomo på sin daglige pressekonferanse.

Det siste døgnet har pandemien kostet 332 mennesker livet i delstaten, opplyser han.

New York er blitt episenteret for epidemien i USA, og kapasiteten på sykehusene er allerede sprengt. Et hospitalskip fra den amerikanske marinen er satt inn for å avlaste helsevesenet.

Cuomo sier ingen vet når epidemien vil være over. Det antas imidlertid at toppen vil nås om mellom 14 og 30 dager.

USA er nå landet med det høyeste antallet smittede. Tirsdag kveld var det registrert over 166.000 bekreftede koronatilfeller, ifølge Worldometers ' oversikt.

