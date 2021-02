Pandemien har roet seg ned globalt – laveste smittetrykk siden oktober

Ikke siden slutten av oktober har verden hatt et lavere smittetrykk enn nå. Koronapandemien ser ut til å roe seg etter at andre bølge slo inn rundt juletider.

AFPs oversikt over smittetall verden rundt viser at pandemien har roet seg ned globalt. I Sør-Afrika er smittetrykket for eksempel halvert den siste uka.

Antallet nye smittetilfeller hver dag er nå under 500.000 for første gang siden oktober. I snitt smittes nå 493.000 mennesker av koronaviruset hver dag.

Det tallet har falt med 13 prosent i forhold til forrige uke. I midten av januar var smittetrykket rekordhøyt med 725.000 smittede hver dag.

Les også: 307 bekreftede tilfeller av den britiske koronamutasjonen i Norge

Fall i hele verden

Tallene faller i stort sett alle verdenshjørner. I Afrika har smittetrykket falt med 27 prosent, i USA og Canada med 17, i Europa med 12 og 2 prosent i Asia og Latin-Amerika.

I Midtøsten stiger imidlertid smittetallene med fire prosent fra forrige uke. I Oseania er det kun 14 nye tilfeller hver dag, en vekst på 43 prosent fra forrige uke.

AFP påpeker at smittetallene kun viser en del av smittebildet, ettersom langt fra alle tilfeller fanges opp, og land har forskjellig praksis for smitteregistrering.

Les også: WHO-inspektører diskuterer lab-teori med kinesiske myndigheter

Lysere tider i Sør-Afrika

For Sør-Afrikas del er det uansett ingen tvil om at smittetallene har gått rett vei den siste uka. Landet sliter med en mutert variant, men er nå nede i 4.100 smittetilfeller per dag.

Det er 49 prosent færre enn forrige uke, da smittetallene begynte å gå ned.

Landet innførte portforbud i desember for å kjempe mot smitteeksplosjonen som oppsto.

Flest dør fortsatt i USA

Litauen er det landet i verden med nest best utvikling. Der har tallene gått ned med 37 prosent den siste uka. Japan (31 prosent), Panama (31) og Portugal (30) følger deretter.

I Malaysia stiger smittetallene med 30 prosent, mens også Jordan, Peru, Irak og Tyrkia har smittetall som stiger med over 20 prosent.

USA er det landet med flest nye tilfeller, 133.500 per dag. Det er en nedgang på 17 prosent fra forrige uke. USA er også det landet som har registrert flest koronarelaterte dødsfall den siste uken, med 3.279 i snitt hver dag.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot