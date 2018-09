Panikk oppsto under festival i New York der Astrup talte

Tusenvis av mennesker fryktet skudd da en politisperring falt sammen på en festival i New York lørdag, hvor utviklingsminister Nikolai Astrup talte.

Rundt 60.000 mennesker hadde møtt opp til den politiske festivalen Global Citizen i Central Park hvor blant annet Astrup (H) talte lørdag kveld. I tillegg var det flere kjente politikere og personligheter til stede, som New York-guvernør Andrew Cuomo, den republikanske senatoren Jeff Flake, og artistene Janet Jackson og John Legend.

Astrup var på scenen to ganger under festivalen. Da han satt bak scenen og var klar for å tale for annen gang, falt sperringen sammen og det oppsto panikk.

– Heldigvis gikk det bra, og ingen ble skadd så vidt jeg vet, sier Astrup til NTB natt til søndag.

Dramatisk

Hendelsen skjedde rundt klokken 19.30 lokal tid.

– Vi fikk med oss at mennesker løp. Det oppsto litt dramatikk da gjerdet falt ned, fordi det var vanskelig å vite hva som hadde skjedd, tilføyer han.

Ifølge NTBs fotograf som var på plass i Central Park, trodde de oppmøtte det ble løsnet skudd da sperringen plutselig falt, og bilder fra stedet viser gråtende og flyktende mennesker.

Etter det raskt ble bekreftet at det ikke var skudd, gikk Cold Play-vokalist Chris Martin opp på scenen og forsøkte å berolige folkemengden.

– Det som skjedde var at gjerdet falt ned, tror jeg. Selvsagt gjorde det at folk ble redd og sånt. Men ingen prøver å skade noen. Dere er alle trygge, sa Martin ifølge Dailly Mail. Etterpå fortsatte festivalen som normalt.

– En fin arena

Under den første talen snakket Astrup om forurensning av verdenshavene. Han lovet at Norge skal bidra med 1,6 milliarder kroner til bekjemping av marin forsøpling og plast i havet de neste fire årene.

– Hvert år havner rundt 8 millioner tonn plast i havet og det vil innen 2050 være mer plast enn fisk i havet om vi ikke gjør noe nå, sier Astrup til NTB.

Han innrømmer at det var en ny følelse å tale for 60.000 mennesker, men er meget fornøyd med å få spredt budskapet.

– Det var en veldig fin arena å lansere en slik satsing og det er en fin måte å skape oppmerksomhet om temaet også utenfor Norge. Vi håper dette kan bidra til at andre land vil gjøre det samme. Det er viktig at flere blir med på dugnaden, sier Astrup.

For å illustrere problemet viste utviklingsministeren fram et bilde av magen til hvalen som ble funnet strandet utenfor Sotra i januar i fjor.

– Magen var full av plastposer fra alle verdens hjørner, og det virker som det gjorde inntrykk.

360 millioner dollar til helse

I sin andre tale, etter at panikken hadde sluppet taket og festivaldeltakerne hadde returnert, tok Astrup opp helseproblemer knyttet til mødre, barn og unge, hvor han offentliggjorde at Norge skal bidra med 360 millioner dollar de neste fem årene.

– Hvert år dør fem millioner kvinner, barn og ungdom av sykdommer som lett kunne vært unngått. Det er et høyt tall og tilsvarer hele Norges befolkning, sier Astrup.

Målet er å få inn to milliarder dollar fra forskjellige giverland, noe som skal resultere i at utviklingsland forplikter seg til å prioritere mer av egne midler til mødre- og barnehelse.

– Det gjør at vi kan redde 35 millioner mennesker innen 2030, sier Astrup.

(©NTB)

