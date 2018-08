Pansrede kjøretøy fyller gatene i Harare – minst to skal være drept i valguro

To personer er drept etter at sikkerhetsstyrker i Zimbabwe begynte å skyte mot demonstranter i hovedstaden Harare, opplyser en opposisjonspolitiker.

– Vi har hørt at seks personer er blitt skutt, og at to er døde, sier Tendai Biti fra opposisjonspartiet MDC.

Resultatene fra mandagens presidentvalg lar vente på seg, og MDC-tilhengere demonstrerer i Harare etter å ha anklaget regjeringen for valgfusk. Onsdag rykket opprørspoliti og pansrede kjøretøy fram mot demonstrantene.

Politiet tok først i bruk tåregass og vannkanoner. Deretter begynte de å skyte med gummikuler, opplyser nyhetsbyrået AFPs reporter på stedet.

Et militært helikopter sirklet over stedet, og en reporter fra nyhetsbyrået AP melder at han har sett minst én død person i gatene.

– Ikke glade lenger

Innbyggere i Harare reagerer kraftig på at pansrede kjøretøy fyller gatene to dager etter valget som mange håpet ville markere begynnelsen på en mer demokratisk framtid.

– Folk var glade på mandag. Nå er de ikke glade. Vi kommer ikke til å gi oss, sier Elisha Pfigu, en 31 år gammel gateselger.

Sist gang militæret fylte gatene var i forbindelse med at diktatoren Robert Mugabe ble avsatt i november. Da ble soldatene møtt av jublende folkemasser, som tok selfier sammen med soldatene.

Etter Mugabes fall har Zimbabwe vært styrt av tidligere visepresident Emmerson Mnangagwa som i likhet med Mugabe kommer fra regjeringspartiet ZANU-PF.

Ber om fortgang

Valgkommisjonen har allerede meldt av ZANU-PF vant valget på ny nasjonalforsamling, og innen lørdag må den også kunngjøre resultatet i presidentvalget.

Valgobservatører fra EU har bedt om at resultatene offentliggjøres så fort som mulig for å unngå uro og vold. De har også stilt seg undrende til at det tar lenger tid å offentliggjøre resultatet fra presidentvalget selv om det var disse stemmene som ble telt først.

Også hæren er sendt ut i Harare for å prøve å spre demonstrantene, som flere steder har satt fyr på biler og bildekk.

– Ikke styr politikken gjennom geværer. Vær så snill, vi ber dere, trygler zimbabwere på et videoopptak.

Mnangagwa ber på sin side demonstrantene roe seg.

Erklærte seier

Både MDC-leder Nelson Chamisa (40) og Mnangagwa erklærte allerede tirsdag seier i presidentvalget.

De stadige utsettelsene kan tyde på at resultatet blir manipulert til Mnangagwas fordel, mener Norsk Folkehjelp-rådgiver og Zimbabwe-ekspert Nina Tawanda.

Hun påpeker at det aldri tidligere har vært et valg i Zimbabwe uten valgfusk.

– Den statlige valgkommisjonen ZEC, som regnes for å være regjeringspartiet ZANU-PFs forlengede arm, utsetter og ser ut til å porsjonere ut valgresultatet. Historien viser at de gjør dette når de ser at det er ting som må «rettes på», sier Tawanda til NTB.

– Spørsmålet vi må stille oss, er hvorfor det ikke skulle jukses denne gangen. Det vil være naivt å tro at Mnangagwa skulle reformere seg ut av sin maktposisjon, sier Tawanda.

EU-kritikk

EUs observatører, som er på plass i Zimbabwe for første gang siden 2002, kom tirsdag med sin vurdering av hvordan valget har foregått.

Selv om det politiske klimaet sammenlignet med tidligere valg er forbedret, er observatørenes foreløpige konklusjon at prosessen har sviktet på flere sentrale områder.

Blant annet har ikke kandidatene fått drive valgkamp på like vilkår, og mangel på tillit har preget prosessen.

– Observatører har rapportert om forsøk på å undergrave ytringsfriheten gjennom tilskyndelser, trusler, press og ved å overtale velgere til å stemme på regjeringspartiet, uttalte lederen for EUs observatørkorps Elmar Brok på en pressekonferanse onsdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken