Paris minnes ofrene for terrorangrepene i 2015

Det er fem år siden terrorkvelden i Paris, hvor 130 personer ble drept. Fredag ble ofrene hedret i en minneseremoni i den franske hovedstaden.

Det blir avhold flere minneseremonier i forbindelse med årsdagen. Frankrikes statsminister Jean Castex og Paris-ordfører Anne Hidalgo deltok fredag morgen på en minnestund utenfor Stade de France, som var et av flere åsteder hvor terroren rammet for fem år siden.

Til sammen 130 mennesker ble drept og flere hundre såret da en rekke væpnede menn slo til i koordinerte angrep på seks ulike steder i Paris om kvelden 13. november 2015.

Det verste angrepet var rettet mot utestedet Bataclan, hvor 90 mennesker ble drept på en konsert med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal. Andre angrep samme kveld var rettet mot flere restauranter og serveringssteder i byen.

Alle gjerningsmennene unntatt én, Salah Abdeslam, ble drept eller sprengte seg i luften under aksjonen, som ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot