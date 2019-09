Parlamentet vedtok å debattere nok en brexitutsettelse

Boris Johnson kan bli sendt til Brussel for å be om enda en utsettelse av brexit. Onsdag skal Underhuset debattere et lovforslag om å instruere Johnson om dette. Foto: Jessica Taylor / Underhuset / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Underhuset i London gikk tirsdag kveld inn for å bruke onsdagen til å debattere et forslag om å be EU om ytterligere tre måneders utsettelse av brexit.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Som ventet ba Boris Johnsons motstandere – både fra opposisjonen og i hans egne rekker – om en hastedebatt. Målet var å rydde plass på timeplanen til å diskutere et nytt lovforslag. Det vil pålegge statsministeren å be om mer tid før britene forlater EU, og legges fram onsdag. Tirsdag var første dag etter sommerferien for parlamentarikerne, og som ventet ble brexit raskt hovedtema. Ved 18.30-tiden lokal tid kom forespørselen mange hadde ventet på. Konservative Sir Oliver Letwin ba om en hastedebatt, og parlamentsleder John Bercow innvilget ønsket. De folkevalgte fikk tre timer på seg fram til klokken 22 på å diskutere om de skulle endre onsdagens dagsorden. Ti minutter før tiden var ute, fikk Bercow flertallet med seg på å avslutte debatten. Deretter ble det stemt over forslaget, noe som krevde deling av Underhuset og telling for å avgjøre utfallet. Det endte med 328 stemmer for forslaget og 301 mot. Dermed gikk kveldens seier til dem som nå jobber intenst for å unngå en hard brexit 31. oktober. Men tirsdagens debatt var bare det første slaget i denne seneste offensiven. Onsdag er det duket for nye verbale sverdslag når selve utsettelsesforslaget skal debatteres.