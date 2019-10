Parti trekker seg fra Libanons regjering

Regjeringen har ingen intensjoner om å få gjennom de radikale formene, mener et kristent parti i samlingsregjeringen i Libanon og trekker seg.

Etter store voldsomme protester i hovedstaden Beirut og andre byer lørdag, kunngjorde partileder Samir Geagea for det kristne partiet Al Qouwat al Lubnania, også kalt Forces Lebanese, i en TV-tale at han har bedt partiets fire statsråder i samlingsregjeringen om å trekke seg.

I talen sa Geagea at han mener regjeringen ikke er i stand til å gjennomføre de nødvendige økonomiske reformene.

– Vi ser at de fleste i regjeringen ønsker å lappe over og bruke smertestillende midler og har ingen intensjon om å innføre de seriøse og radikale reformene for den økonomiske krisen som råder i landet, sa Geagea.

Han sa videre at situasjonen i landet krever «eksepsjonelle og umiddelbare tiltak», som at hans ministre trekker seg.

– Alle skal gå av

Tusenvis av demonstranter samlet seg i gatene i hovedstaden Beirut lørdag og andre byer for tredje dag på rad for å vise misnøye til den dype økonomiske krisen og den politiske eliten som de ser på som korrupt.

Demonstranter hyllet lørdag kveld at partiet trekker seg fra samlingsregjeringen, men fortsatte å be om at samtlige partier trekker seg.

– Dette var en bra avgjørelse, men vi vil at alle skal gå av, sa en av demonstrantene på lokal TV lørdag kveld.

Statsminister Saad Hariri ga fredag samlingsregjeringen 72 timer på å bli enige om en løsning på landets økonomiske situasjon uten å ilegge nye skatter. Fristen er altså mandag kveld.

Brennende dekk

Demonstrasjonene ble utløst av et forslag om å innføre gebyr på samtaler gjennom meldingsapper som WhatsApp og Viber. Omtrent dagen etter at forslaget ble kjent, ble det trukket tilbake, men demonstrantene fortsatte å protestere i gatene til tross for politikernes bønn om ro.

Flere av hovedveiene inn til hovedstaden Beirut var lørdag blokkert fra morgenen av med brennende bildekk, og inne i byen samlet flere hundre demonstranter seg nok en gang utenfor regjeringsbygget.

Innen dagen var omme, hadde et titalls tusen mennesker strømmet til via gatene rundt parlamentet. Mange viftet med libanesiske flagg og insisterte på at demonstrasjonene må forbli ikkevoldelige og inkluderende.

