Partier inngår valgsamarbeid mot brexit

Tre britiske partier som er imot brexit, inngår valgsamarbeid for å prøve å få flere plasser etter parlamentsvalget 12. desember.

Liberaldemokratene, De Grønne og walisiske Plaid Cymru har inngått en pakt som dekker rundt 60 av landets 650 valgkretser. I de aktuelle kretsene skal bare ett av partiene stille med en kandidat.

– Jeg er lykkelig over at vi kan kunngjøre denne avtalen, som skal sikre så mange EU-vennlige parlamentsmedlemmer som mulig. Vi bygger en bedre fremtid ved å stå sammen slik at vi kan være sammen om å forbli i EU, skriver Liberaldemokratenes leder Jo Swinson på Twitter.

Vil ikke dele opp stemmene

I det britiske valgsystemet vinnes hvert sete av den kandidaten som får flest stemmer i sin krets. Målet med samarbeidet er å hindre at brexitmotstandernes stemmer smøres tynt ut over flere kandidater og dermed øker sjansen for at en kandidat fra et annet – og mer brexitvennlig parti – vinner.

– Dette handler om å innse hvor skadelig brexit vil være – for folk og for miljøet – og sikre at det nye parlamentet får så mange tilhengere av fortsatt medlemskap som mulig, sier Jonathan Barley. Han er en av lederne i De Grønne, som sier valgpakten lar dem stille i ti valgkretser i England og Wales uten motstand fra de to andre.

Plaid Cymru-leder Adam Price sier hans parti vil sette nasjonale walisiske hensyn til side for å sikre flest mulig EU-vennlige vinnere i det kommende valget.

For og mot

Statsminister Boris Johnsons viktigste valgløfte er «å få brexit unnagjort». Han har likevel takket nei til et samarbeid med brexitpartiet. Sistnevnte vil også ut av EU, men har ingenting til overs for Johnsons utmeldingsavtale med unionen.

Det største opposisjonspartiet, Labour, vil ha en ny folkeavstemning. Til tross for signaler om at partiet vil forbli i unionen, vil Labour foreløpig ikke ta et klart standpunkt for eller mot brexit.

