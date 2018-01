Partikollega sammenligner Trump med Stalin

Senator Jeff Flake kritiserer USAs president for å kalle media «en folkefiende».

NEW YORK (Nettavisen): Det er tre måneder siden den republikanske senatoren Jeff Flake ble den mest omtalte politikeren i USA som ikke heter «Trump», da han holdt et episk innlegg i Kongressen hvor han kritiserte både president Donald Trump og sitt eget parti.

- Skjødesløs, opprørende og uverdig oppførsel blir unnskyldt med at «man sier det som det er» … Hvis skoen var på den andre foten, ville republikanere ha akseptert en slik oppførsel fra presidenten? Selvfølgelig ville vi ikke det, sa Flake i sin tale den gang.

Politiske analytikere som Mark Preston i CNN kalte talen «historisk» og sa at den burde bli lest på alle skoler dagen etter.

Les også: «Herr president, jeg reiser meg og sier «Nok!»

Flake annonserte i samme tale at han ikke tar gjenvalg som senator i Arizona.

Onsdag skal Jeff Flake holde en ny tale i Kongressen, melder CNN. Et utdrag av den kommende talen er allerede overlevert til amerikansk presse.

Utdraget vil trolig styrke teorien om at Jeff Flake posisjonerer seg for å stille som motkandidat til Trump ved neste presidentvalg i USA.

«Herr president, det er et vitnesbyrd om tilstanden i vårt demokrati at vår egen president bruker de samme beryktede ord som Josef Stalin gjorde om sine fiender. Det er verdt å merke seg at frasen «folkets fiende» var så spekket med ondskap at selv Nikita Khrusjtsjov forbød bruken, og fortalte det sovjetiske kommunistpartiet at frasen ble introdusert av Stalin med den hensikt å utslette alle individer som var uenige med den store lederen», står det i Flakes tale.

«Den frie pressen er despotens fiende, hvilket gjør den frie pressen til demokratiets vokter. Når refleksen til en figur i maktposisjon er å kalle all medieomtale som ikke passer ham «falske nyheter», er det denne personen som burde være under mistanke, ikke pressen», fortsetter Flake i talen.

Josef Stalin ble øverste leder i Sovjetunionen i 1924. Under Moskvaprosessene fra 1936 til 1938 ble hans motstandere henrettet og om lag 1,3 millioner mennesker ble dømt for «kontrarevolusjonære forbrytelser», hvorav halvparten ble skutt og resten sendt til tvangsarbeidsleirer, ifølge Store Norske Leksikon.

Flere år etter Stalins død bidro Nikita Khrusjtsjov til at Stalins levninger ble flyttet fra Lenins side i mausoleet på Den røde plass i Moskva til en mer anonym grav ved Kremlmuren og at Stalingrad og andre byer ble omdøpt.

President Donald Trump har utallige ganger omtalt troverdige, seriøse aviser som The New York Times «falske nyheter». Samtidig blir Trump selv tatt i løgner og villedende uttalelser på daglig basis.

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned!

«Jeg vil annonsere prisene for årets mest uærlige og korrupte medier mandag klokken 17.00. Temaene vil dekke uærlighet og dårlig journalistikk i forskjellige kategorier fra den falske pressen. Følg med!», skrev president Trump på Twitter 2. januar.

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated!