Partileder går av i Danmark etter krenkelsessak

Morten Østergaard trekker seg som leder for det danske partiet Radikale Venstre. Grunnen er at han for cirka ti år siden la hånden på låret til en partifelle.

Beskjeden kom etter et over seks timer langt møte i København onsdag.

– Jeg har sviktet mitt parti og dermed også offentligheten fordi jeg ikke hadde motet til å erkjenne at det ikke var nok at jeg sa unnskyld til Lotte, men at jeg også var nødt til å være åpen om at det var meg, sa Østergaard da han kunngjorde sin avgang.

Han understreket samtidig at han har gitt partifellen Lotte Rod «sin uforbeholdne unnskyldning og fått hennes tilgivelse», og at det ikke er henne han har sviktet.

Østergaard avløste i 2014 Margrethe Vestager som partileder. Nå overtar Sofie Carsten Nielsen ledervervet i sentrumspartiet, som fungerer som støtteparti for den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen.

Anklagen mot Østergaard dukket opp for et par uker siden da Lotte Rod uttalte til Danmarks Radio at hun hadde fjernet hender fra lårene sine, og at hun kunne nevne flere eksempler på upassende berøringer. Senere ga hun navnet til dem som hadde gjort dette, videre til partiledelsen.

