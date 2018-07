Ingen døde da et passasjerfly med 97 passasjerer og 4 besetningsmedlemmer om bord styrtet like etter avgang i delstaten Durango nord i Mexico tirsdag.

Det opplyser delstatens guvernør José Aispuro på Twitter.

Samtidig opplyser en talsperson for sivilforsvaret i landet at det skal være 80 skadde i ulykken som skjedde omkring klokken 16 lokal tid.

Flyet styrtet like etter at det tok av fra den internasjonale flyplassen i delstatens hovedstad med samme navn. Den mexicanske avisen Milenio skriver at flere overlevende har tatt seg ut av flyet og bort til en nærliggende motorvei for å søke hjelp.

Flyet, en Embraer E190, var på vei til hovedstaden Mexico by da ulykken skjedde. Flightradar24 skriver at det aktuelle flyet er 38 år gammelt.

Flyselskapet Aeroméxico, som er Mexicos største, bekrefter at et av deres fly har vært involvert i en ulykke.

Bilder viser at det stiger grå røyk opp fra flyvraket.

