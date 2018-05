Det melder cubanske medier.

Et passasjerfly av typen Boeing 737, med 107 passasjerer om bord, skal ha eksplodert i flammer og styrtet rett etter avgang fra en flyplass i Havanna, Cubas hovedstad.

Ulykken skjedde ved Jose Marti International airport. Vitner forteller at det var en stor eksplosjon og at en ildkule kom opp fra flyet.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. De siste ukene har cubanske myndigheter satt en rekke fly på bakken, fordi de er gamle og ikke sikre, skriver CNN.

Det tilhørte det cubanske flyselskapet Cubana de Aviacion, melder nyhetsbyrået Prensa Latina/NTB. Flyet var på vei fra Havanna til byen Holguin, melder CNN.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K