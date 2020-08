Passasjertog har sporet av ved Stonehaven i Skottland

Det har kommet foreløpige meldinger om flere alvorlig skadde etter at et passasjertog sporet av nær Stonehaven i Skottland.

Ambulanser, ambulansehelikoptre og brannmannskaper er på stedet. Det stiger ifølge britiske medier som Sky News og Daily Mail røyk opp fra ulykkesstedet.

Ifølge den skotske avisa The Press and Journal skal det dreie seg om et passasjertog.

En talskvinne for politiet opplyser imidlertid at det ikke er meldt om omkomne etter avsporingen.

– Vi er ikke gjort kjent med at noen har omkommet i togavsporingen nær Stonehaven, sier talskvinnen.

Svært alvorlig

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon betegner imidlertid avsporingen som en svært alvorlig hendelse og opplyser at hun har mottatt foreløpige meldinger om alvorlig skadde.

– Dette er en ekstremt alvorlig hendelse. Jeg har mottatt foreløpige rapporter fra Network Rail og redningstjenesten og blir holdt løpende oppdatert. Alle mine tanker går til dem som er berørt, tvitrer Sturgeon.

Kor tid etter bekreftet Sturgeon at hun har mottatt meldinger om flere alvorlig skadde, men opplyste ikke hvor mange det er snakk om.

Kraftig regn

Toget var på vei fra Dundee til Aberdeen da det sporet av i et skogsområde i et dalsøkk i 9.45-tida lokal tid onsdag. Ulykkesstedet ligger rundt 25 kilometer sør for Aberdeen.

Det er ikke kjent hvor mange som var om bord i togsettet eller hva årsaken til avsporingen var.

Det har imidlertid vært kraftig regn i Skottland de siste dagene, noe som har resultert i oversvømmelser og enkelte stengte togstrekninger.

(©NTB)