Påtalemyndigheten vil ha fengselsstraff for Sarkozy

Fransk påtalemyndighet sier tirsdag at de vil ha fire års fengselsstraff, to av dem betinget, for tidligere president Nicolas Sarkozy.

Det er ventet en avgjørelse i korrupsjonssaken torsdag. Sarkozy avviste anklagene i sin første detaljerte forklaring til retten mandag. Han er sammen advokaten Thierry Herzog tiltalt for korrupsjon i forbindelse med et forsøk på å bestikke dommeren Gilbert Azibert i 2014. Rettssaken anses som uten sidestykke i nyere fransk historie. Aldri før har en tidligere president måttet stille i retten anklaget for så alvorlige lovbrudd. Anklagene er basert på at politiet har avlyttet telefonsamtaler mellom Sarkozy og Herzog. (©NTB) Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig Krim

