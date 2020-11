Påtroppende president og visepresident får sine første sikkerhetsbrifing

Påtroppende president Joe Biden og hans visepresident Kamela Harris får nå de første innsyn i USAs dypeste hemmeligheter, som ledd i tiltredelsen 20. januar.

De to vil daglig få den orienteringen som den sittende presidenten Donald Trump får seg forelagt om det som foregår rundt i verden av stor betydning for USA.

Dokumentet er klassifisert som strengt hemmelig og gir presidenten innsyn i det som USAs ulike etterretningsorganisasjoner har samlet inn det siste døgnet.

Avtroppende president Trump godtok sist tirsdag at Biden skulle få innsyn, en beslutning som tolkes som at Trump har avfunnet seg med valgtapet. Han tok beslutningen dagen etter at hans administrasjonen, men ikke han personlig, hadde formelt godkjent overgangsprosessen.

Det var mandag ikke helt klart i hvilken form Biden og Harris vil få de daglige brifingene, ettersom de er satt opp i tråd med mottakerens ønsker og behov. For Trumps vedkommende har det vært korte og billedlige dokumenter på papir.

Hans forgjenger, Barack Obama, brukte et sterkt modifisert lesebrett, men i tillegg til elektronikken ville han gjerne ha opplysningene framført av en etterretningssamfunnets toppledere i egen person.

(©NTB)

Reklame Siste sjanse: 10 superkupp du gjør på Cyber Monday