Pave Frans inviterer Putin

– Den hellige fader vil ta imot Russlands president Vladimir Putin 4. juli, sier Vatikanets midlertidige talsmann Alessandro Gisotti i en uttalelse.

Det er foreløpig uklart hva paven og Putin vil holde samtaler om.

Paven har tidligere kritisert flere europeiske land og USA, som han mener bærer ved til bålet når de selger våpen til krigsrammede områder.

– Grunnen til at det er så mange kriger i verden er at rike Europa og USA selger våpen, som brukes til å drepe barn og drepe mennesker, sa han i april.

Uten tilgang til disse våpnene ville det ikke vært krig i land som Afghanistan, Jemen og Syria, mener den katolske kirkens leder. Russland er en av de sentrale støttespillerne til Syrias president Bashar al-Assad.

Krigen, som ble utløst av at fredelige demonstrasjoner mot Assads regime ble slått ned på med hard hånd, har ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hittil kostet over 350.000 mennesker livet.

