Paven ber om slutt på fattigdomspandemi

Pave Frans ber om mer likestilte og rettferdige samfunn i verden etter koronapandemien, og oppfordrer folk til å gjøre noe med «fattigdomspandemien».

– Når vi legger denne pandemien bak oss, vil vi ikke kunne fortsette å gjøre det samme som før, eller å gjøre det på samme måte. Nei, alt vil være annerledes, sa paven i en videotale i anledning pinsen.

Han omtalte koronapandemien som en av de store prøvelsene menneskeheten utsettes for, og poengterte at slike prøvelser gjør at man kommer ut i den andre enden som en bedre eller dårligere person.

– Jeg spør dere om dette: hvordan ønsker dere å komme ut av det? Bedre eller dårligere? Folk må lære seg å åpne sinn og hjerter for den viktigste lærdommen fra denne krisen: Vi tilhører menneskeheten, sa paven.

–Vi vet det, vi visste det, men denne pandemien vi lever i har fått oss til å erfare det på en mye mer dramatisk måte, la han til.

Med den nye lærdommen mener han det er folks plikt å bygge en ny virkelighet, spesielt for de fattigste i verden, og sørge for likeverd og rettferdighet for dem.

Han oppfordret deretter til om handling for å få slutt på «fattigdomspandemien i verden».

