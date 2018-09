Paven på Sicilia: – Mafiosi er ikke kristne

Man kan ikke både tro på Gud og tilhøre mafiaen, sa pave Frans til 100.000 tilhørere under et besøk i den sicilianske byen Palermo lørdag.

Paven var ikke nådig med mafiaen da han avla et dagsbesøk på den italienske øya, der Cosa Nostra-nettverket er aktivt.

– De som tilhører mafiaen, lever ikke et kristent liv. De lever blasfemiske liv, sa Frans under en utendørsmesse nær havnen i Palermo.

– Forandre dere! Slutt å tenke på dere selv og pengene deres, konverter! formante den katolske kirkens overhode.

Prekenen ble holdt til ære for presten Giuseppe «Pino» Puglisi, som ble drept av mafiaen da han for 25 år siden forsøkte å berge fattige ungdommer fra organisert kriminalitet.

Pave Frans' fordømmelse av mafiavirksomhet minner om forgjengeren Johannes Paul IIs budskap under et besøk på Sicilia i mai 1993. Han ba gangstere om å gi avkall på et kriminelt liv og oppfordret sicilianere til å gjøre opprør mot mafiaen. To måneder senere svarte mafiamedlemmer med å angripe to katolske kirker på øya.

