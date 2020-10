Pelosi la fram forslag som skal gi Kongressen mulighet til å avsette en president

Demokratenes veteran Nancy Pelosi har lagt fram et lovforslag som gir Kongressen makt til å fjerne en president som anses for å ikke være skikket til jobben.

Forslaget er basert på det 25. grunnlovstillegget, som gjør seg gjeldende hvis en president er ute av stand til å utføre sine plikter. Det åpner for at presidenten kan fratas makt, enten midlertidig eller permanent.

Pelosis forslag går ut på at det skal etableres en kommisjon for å vurdere presidentenes evne til å lede landet. Hun insisterer på at dette ikke handler om Donald Trump.

– Han vil møte dommen fra velgerne, sa Pelosi på en pressekonferanse ved kongressbygningen fredag.

