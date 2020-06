Pence avlyser valgkampturné i Florida

USAs visepresident Mike Pence avlyser en planlagt bussreise i Florida der han skulle drive valgkamp. Delstaten opplever kraftig smitteøkning.

Pence reiser likevel til delstaten der han skal møte guvernør Ron DeSantis og representanter for helsemyndighetene.

Pence sa fredag at han skal besøke både Florida, Texas og Arizona de kommende dagene for å få en «rapport fra bakken» i delstatene som opplever et kraftig oppsving i koronaspredningen.

(©NTB)