USAs visepresident Mike Pence ber president Daniel Ortega stanse volden i Nicaragua og oppfordrer ham til å fremskynde valget i landet.

Visepresidenten skriver på Twitter at volden i Nicaragua unektelig er statsstøttet og at regimet står bak over 350 dødsfall.

– USA oppfordrer Ortega-regjeringen til å stanse volden NÅ og framskynde valget – verden følger med! avslutter Pence tweeten med.

Uttalelsen kommer kort tid etter at Det nicaraguanske senteret for menneskerettigheter (CENIDH), som støttes av Norsk Folkehjelp, tirsdag opplyste om at ytterligere fem mennesker er drept i Nicaragua.

Minst 351 mennesker er ifølge CENIDH drept siden protestene mot Ortega og myndighetene i Nicaragua begynte i april.

I et intervju med Fox News tirsdag sa Ortega at han ikke har noen planer om å gå av før perioden hans er over og at han heller ikke ser noen grunn til å fremskynde valget.

– Å framskynde valget vil skape ustabilitet, usikkerhet og gjøre ting verre, sa 72-åringen, som har ledet landet i 22 år.

