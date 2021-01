Pence deltar i Bidens innsettelse

USAs visepresident Mike Pence vil delta i seremonien der påtroppende president Joe Biden tas i ed.

En høytstående kilde i Trump-regjeringen opplyser til Reuters at Pence, i motsetning til president Donald Trump, vil være til stede.

Trump tvitret fredag at han ikke ville delta, etter å i lang tid ha fremmet feilaktige påstander om at presidentvalget var rigget mot ham.

Først torsdag innrømmet Trump i en videohilsen at hans periode snart var over, men han nevnte ikke Biden ved navn og erkjente heller ikke eksplisitt at han tapte presidentvalget i november.

Joe Biden tas i ed 20. januar.

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen