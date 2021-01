Pence vil ikke bruke det 25. grunnlovstillegget til å avsette Trump

Visepresident Mike Pence skriver i et brev til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, at han ikke vil iverksette det 25. grunnlovstillegget.

– Jeg tror ikke at en slik handling er til nasjonens beste eller i samsvar med vår grunnlov, skriver Pence i brevet. Visepresidenten skriver videre at mekanismen ikke bør brukes som «straff eller maktran», men at den er ment for tilfeller der en president er helsemessig eller mentalt ute av stand til å utføre jobben. Pelosi har krevd at Pence sikrer seg flertall fra regjeringen for å erklære Trump uskikket til å lede landet. Brevet fra Pence kom kort tid før det stemmes i Representantens hus over de skal be Pence om å iverksette det 25. grunnlovstillegget. Dersom visepresidenten ikke vil bruke grunnlovstillegget, har Pelosi varslet at Representantenes hus vil ta ut en riksrettstiltale mot Trump, noe det er flertall for. (©NTB) Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe Politikk

Rettssaker

Krim Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening Send inn din mening her