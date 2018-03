Pensjonsselskap overvåket kvinnes løpeapp - nå mister hun halvparten av utbetalingen

Pensjonsselskapet fant informasjon om at hun hadde deltatt i mosjonsløp og var aktiv på løpeappen Endomondo.

En dansk kvinne har blitt fratatt halve forsikringsutbetalingen etter AP Pension studerte hennes aktivitetsnivå via sosiale medier og løpeappen Endomondo, skriver Fagbladet 3F.

Undersøkelser på nett



Det var etter en trafikkulykke i 2007 at kvinnen fikk diagnosen nakkesleng, eller «whiplash» som det heter på engelsk. Vurderingen var at hun hadde mistet to tredjedeler av sin arbeidsevne, og kvinnen har siden fått utbetalt tjenestepensjon på litt over 200.000 danske kroner årlig.

I 2015, altså åtte år etter ulykken, fulgte pensjonsselskapet AP Pension opp saken. Kvinnen ble bedt om å fylle ut et skjema, og selskapet skal da ha mistenkt at hun drev med forsikringssvindel.

AP Pension sjekket derfor kvinnens Facebook-profil, hvor de så at hun hadde deltatt i en treningsutfordring. På nett fant de også opplysninger om at hun var aktiv i en idrettsklubb og hadde vært med i mosjonsløp. I tillegg sjekket de profilen hennes på løpeappen Endomondo.

- Følger loven



Undersøkelsene resulterte i at kvinnen ble fratatt halve utbetalingen sin. I utgangspunktet ønsket AP Pension at hun skulle miste hele utbetalingen, samt betale tilbake 300.000 kroner, men Ankenævnet for Forsikring konkluderte med at hun hadde rett på halv utbetaling.

Michael Buksti, presse- og kommunikasjonsdirektør i AP Pension, vil ikke svare Fagbaldet 3F på hvordan de har fått tak i kvinnens løpeprofil på Endomondo, men forsikrer om at de har fulgt loven og bransjens regler.

Mest sett siste uken